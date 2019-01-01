Столицу - из Киева, к президенту - в шортах. Как работает команда Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева.

В какой именно город, а главное – с какой целью, не уточняется. Сам Рабинович, который не стесняется критиковать стоящих у власти, назвал инициативу попыткой «устроить из Украины «95 квартал».

Подобной позиции придерживается и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В эфире НСН, правда, он был еще более бескомпромиссен не только в оценке этой конкретной идеи, но и в целом о политике администрации Зеленского.