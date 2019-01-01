Столицу - из Киева, к президенту - в шортах. Как работает команда Зеленского
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН призвал команду президента Зеленского заняться действительно важными делами.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева.
В какой именно город, а главное – с какой целью, не уточняется. Сам Рабинович, который не стесняется критиковать стоящих у власти, назвал инициативу попыткой «устроить из Украины «95 квартал».
Подобной позиции придерживается и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В эфире НСН, правда, он был еще более бескомпромиссен не только в оценке этой конкретной идеи, но и в целом о политике администрации Зеленского.
«Ничего такого не будет. Эти слова Рабиновичу приписали, но это сказал кто-то из команды Зеленского. Но они все время говорят какой-то бред. Или принимают какие-то бредовые решения. Например, что можно ходить в администрацию президента в шортах. Всякую чепуху говорят. Можно в очередной раз сказать, что пришла команда, которая не знает, что делать и вот она всякие бредовые идеи обсуждает вместо того, чтобы заняться критически важными для людей вещами»,- раскритиковал очередную идею новой президентской администрации политолог.
Ранее эксперты и политологи удивились идее Владимира Зеленского реорганизовать администрации президента Украины в офис. До этого он сообщил о планах перенести штаб-квартиру администрации с Банковой улицы в Киеве в другое помещение.
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