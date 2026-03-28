Цена содержания машины в России к 2026 году выросла на 40%

Основные причины роста расходов — усложнение логистики из‑за параллельного импорта, повышение налогов, ужесточение таможенных проверок, а также дефицит квалифицированных механиков: из‑за нехватки кадров сервисы вынуждены повышать зарплаты (на 20–30%), что увеличивает общую нагрузку на фонд оплаты труда. К дополнительным издержкам приводят рост цен на запчасти и расходные материалы, расходы на аренду и закупку нового оборудования.



Особенно заметно выросли цены на базовые автозапчасти — тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы. Если раньше базовое техобслуживание для машин эконом‑класса обходилось в 6–12 тысяч рублей, то теперь его стоимость составляет 8–16 тысяч рублей, а для премиум‑сегмента — 20–40 тысяч рублей.



Владельцы европейских автомобилей, таких как BMW 3 Series и Mercedes‑Benz C‑Class, теперь тратят на базовое обслуживание без серьёзных поломок 160–250 тысяч рублей в год вместо прежних 120–180 тысяч. Для азиатских моделей вроде Kia Rio и Toyota Camry расходы увеличились с 60–90 тысяч до 80–120 тысяч рублей ежегодно.



Значительно подорожали и отдельные услуги: регулировка углов установки колёс (развал‑схождение) в среднем по стране выросла в цене на 45% — в Москве за период с июня 2024‑го по июнь 2025‑го стоимость этой процедуры увеличилась на 33% и достигла в среднем 3 535 рублей, в Центральном федеральном округе рост составил 43%. Услуги шиномонтажа подорожали на 16–21%, мойка автомобилей — на 25%. Стоимость нормо‑часа в сервисах также увеличилась: в массовом сегменте — с 1 500 до 2 100 рублей (+40%), в премиум‑классе — с 3 900 до 4 300 рублей.



Из‑за высокой стоимости обслуживания водители всё чаще отказываются от официальных СТО: многие возвращаются к самостоятельному ремонту или обращаются к частным мастерам. Расходы на содержание автомобиля порой сопоставимы со стоимостью старых машин, что подталкивает владельцев искать более доступные варианты обслуживания.

