Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него

На кадрах, снятых в кремлёвском кабинете, глава государства отметил, что для него было большой честью знакомство с режиссёром и его решение возглавить избирательный штаб в 2011–2012 годах. Путин подчеркнул, что поддержка столь авторитетного человека имела для него большое значение.



Президент также отметил патриотизм и бескорыстие Говорухина: «Выяснилось, что, кроме своего творческого таланта, Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он был человеком абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо».



Станислав Говорухин — народный артист РФ, режиссёр, сценарист и политический деятель. Среди его известных работ — фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к картинам «Русский бунт» и «В июне 41‑го». Был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и возглавлял комитет по культуре. Родился 29 марта 1936 года, ушёл из жизни в 2018‑м в возрасте 82 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

