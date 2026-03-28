Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него
В эфире телеканала «Россия‑24» показали фрагмент фильма «Народный избранник. Говорухину 90 лет», в котором президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о режиссёре Станиславе Говорухине.
На кадрах, снятых в кремлёвском кабинете, глава государства отметил, что для него было большой честью знакомство с режиссёром и его решение возглавить избирательный штаб в 2011–2012 годах. Путин подчеркнул, что поддержка столь авторитетного человека имела для него большое значение.
Президент также отметил патриотизм и бескорыстие Говорухина: «Выяснилось, что, кроме своего творческого таланта, Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он был человеком абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо».
Станислав Говорухин — народный артист РФ, режиссёр, сценарист и политический деятель. Среди его известных работ — фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к картинам «Русский бунт» и «В июне 41‑го». Был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и возглавлял комитет по культуре. Родился 29 марта 1936 года, ушёл из жизни в 2018‑м в возрасте 82 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Исследование: Менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска
- Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него
- Иран заявил о гибели 21 украинца при ударе по складу беспилотников в Дубае
- Генштаб сообщил о выполнении задания по осеннему призыву
- Умер звезда фильмов «Назад в будущее» и «Топ Ган» Джеймс Толкан
- В РФ предрекли рост доли нишевой парфюмерии до 25%
- Цена содержания машины в России к 2026 году выросла на 40%
- Армия России освободила Брусовку в ДНР
- Рейс из Белграда в Санкт-Петербург третий день не может добраться до Пулково
- Спецвыпуск «Ханны Монтаны» за 3 дня посмотрели 6,3 млн человек