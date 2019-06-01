Медведчук в обход Зеленского договорился с Донбассом о выдаче украинских пленных

«Я обратился к Леониду Ивановичу [Пасечнику] и к Денису Владимировичу [Пушилину], увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать или проводить обмены», — цитирует Медведчука «ФедералПресс».

Добавим, глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых, как ожидается, передадут Киеву в Минске. Ими станут Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов, пишет RT.

