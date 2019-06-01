Медведчук в обход Зеленского договорился с Донбассом о выдаче украинских пленных
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился о передаче Киеву четырёх украинских пленных с главами непризнанных республик ЛНР и ДНР, сообщает «Интерфакс».
Как сообщил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, передача представителям Украины пленных состоится в пятницу в Минске.
Договорённость была достигнута без ведома президента Украины Владимира Зеленского, отмечают Argumenti.ru. По словам самого Медведчука, новый лидер страны не настроен на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
«Я обратился к Леониду Ивановичу [Пасечнику] и к Денису Владимировичу [Пушилину], увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать или проводить обмены», — цитирует Медведчука «ФедералПресс».
Добавим, глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник назвал имена пленных, которых, как ожидается, передадут Киеву в Минске. Ими станут Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов, пишет RT.
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