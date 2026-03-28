Исследование: Менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска

По данным совместного опроса «Авито Путешествий» и «Авито Работы», почти половина россиян (47%) стараются не отвечать на сообщения в рабочих чатах во время отпуска, предпочитая отключиться от рабочих процессов. Остальные продолжают оставаться на связи. Результаты исследования имеются в распоряжении «Афиши Daily».

Среди тех, кто следит за рабочими вопросами в отпуске, 45% делают это на случай срочных ситуаций, 37% стараются завершить максимум задач до отъезда, а 23% заранее передают обязанности коллегам.

При этом в отпуске 33% россиян проверяют рабочие чаты при уведомлениях о важных вопросах, а 32% — в свободное время, например вечером или в дороге.

Чаще всего игнорируют рабочие сообщения в отпуске специалисты службы поддержки (58%), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что курьеры «обгоняют» по зарплатам квалифицированных рабочих далеко не во всех регионах.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
