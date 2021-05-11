СБУ: У границ Украины находятся 100 тысяч российских военных
Около 100 тысяч российских военнослужащих находятся у украинских границ и в Крыму, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. Об этом сообщает интернет-издание «Левый берег».
По словам Баканова, в «боевой и численный состав ударной группировки РФ» входят танки, боевые корабли, самолеты, вертолеты, батальонные тактические и группы ракетных войск и артиллерии.
Глава СБУ выделил несколько основных оперативных направлений российской угрозы: Северское, Слободское, Донецкое, Крымское, Южнобугское, а также отметил, что потенциальным союзником России является Белоруссия.
Ранее НСН писала, что Баканов рассказал о совместных военных учениях РФ и Белоруссии, свидетельствующих о намерениях двух стран сотрудничать в данном вопросе.
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