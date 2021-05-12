В Евросоюзе заявили, что РФ пытается интегрировать часть Украины

В Евросоюзе заявили, что РФ стремится к интеграции части восточной Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем.

В тексте документа указано, что Россия организует "незаконные выборы", а также выдает гражданство жителям востока Украины. По данным Европейской внешнеполитической службы, эти действия де-факто говорят о готовности интеграции "неподконтрольных правительству территорий Украины" в состав России.

Евросоюз предполгает, что для повышения "устойчивости Украины к агрессии РФ" ЕС может усилить работу над "киберугрозами и дезинформацией".


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассУкраинаЕвросоюз
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