В Евросоюзе заявили, что РФ пытается интегрировать часть Украины

В Евросоюзе заявили, что РФ стремится к интеграции части восточной Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем.

В тексте документа указано, что Россия организует "незаконные выборы", а также выдает гражданство жителям востока Украины. По данным Европейской внешнеполитической службы, эти действия де-факто говорят о готовности интеграции "неподконтрольных правительству территорий Украины" в состав России.

Евросоюз предполгает, что для повышения "устойчивости Украины к агрессии РФ" ЕС может усилить работу над "киберугрозами и дезинформацией".



