Донбасс и Украина начали обмен пленными
Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной начался на КПП под Горловкой, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о доставке удерживаемых в самопровозглашённых Донецкой народной республике и Луганской народной республике лиц к месту обмена пленными с Киевом, отмечает RT.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерения Киева обменять пленных 29 января.
Процедура запланирована по формуле «87 на 55», уточнила ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся в декабре 2017 года и стал самым многочисленным. Со стороны ДНР и ДНР было передано 238 человек, Киев вернул на Донбасс 74 человека, отмечает Газета. ru.
НСН сообщала о договоренности Киева и Донбасса об обмене пленными в формате «всех на всех». Процедура является частью Минских соглашений, подписанных Украиной и Россией.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил действия украинского президента Владимира Зеленского по соблюдению условий Минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на Донбассе.
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