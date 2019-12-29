Донбасс и Украина начали обмен пленными

Процедура запланирована по формуле «87 на 55», уточнила ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся в декабре 2017 года и стал самым многочисленным. Со стороны ДНР и ДНР было передано 238 человек, Киев вернул на Донбасс 74 человека, отмечает Газета. ru.

НСН сообщала о договоренности Киева и Донбасса об обмене пленными в формате «всех на всех». Процедура является частью Минских соглашений, подписанных Украиной и Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил действия украинского президента Владимира Зеленского по соблюдению условий Минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на Донбассе.