Киев и Донбасс обменяются пленными до конца года

Украинская сторона подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом в эти сроки.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарью Морозову, стороны готовят окончательный список и согласовывают дату обмена.

В МИД Украины надеются, что до конца года пленных на неподконтрольных Киеву территориях смогут посетить представители Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает РИА ФАН со ссылкой на главу украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

