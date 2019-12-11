Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Пушилин настаивает на том, чтобы текст был обнародован в полном объеме, без искажений и несогласованных правок, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Власти республики пригрозили, что если это требование не будет удовлетворено, обмен пленными, перемирие в Донбассе и другие договоренности нормандской встречи реализованы не будут.

Пушилин объяснил свой ультиматум тем, что размещенный на сайте президента Украины текст коммюнике был умышленно искажен. В частности, речь идет о формулировке «аспекты особого статуса Донбасса», которая в украинской версии была изменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе».

