Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Пушилин настаивает на том, чтобы текст был обнародован в полном объеме, без искажений и несогласованных правок, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Власти республики пригрозили, что если это требование не будет удовлетворено, обмен пленными, перемирие в Донбассе и другие договоренности нормандской встречи реализованы не будут.
Пушилин объяснил свой ультиматум тем, что размещенный на сайте президента Украины текст коммюнике был умышленно искажен. В частности, речь идет о формулировке «аспекты особого статуса Донбасса», которая в украинской версии была изменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе».
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