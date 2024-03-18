«До 70 километров»: Генерал Стаськов описал «санитарную зону» на Украине
Николай Стаськов заявил НСН, что «санитарная зона» будет относительной из-за самоходной артиллерии, при этом Украина может получить и ракеты большей дальности.
«Санитарная зона» на Украине сегодня должна формироваться с учетом артиллерийских установок с дальностью поражения до 70 километров, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Ранее президент РФ Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине, чтобы обезопасить регионы России. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области. По словам главы государства, «санитарная зона» должна быть такой глубины, чтобы её не могли преодолеть современные средства поражения иностранного производства.
«Все зависит от того, каким оружием будет обладать Украина. Если ей выдадут ракеты дальности до 300 километров, то зона будет слишком большая. Сейчас зона может формироваться с учетом артиллерии и реактивные войск, дальность до 70 километров», - отметил он.
Стаськов подчеркнул, что создать такую санитарную зону в теории не очень сложно, но на деле она будет носить лишь относительный характер.
«Санитарная зона может быть создана одной стороной или по договоренности двумя сторонами. Обычно с этой санитарной зоны выводятся артиллерийские системы. Но если это в одностороннем порядке принимается, то санитарная зона может быть определена на нашей стороне тем, чтобы обеспечить поражение именно средствами ПВО. А на стороне противника мы должны будем с уверенностью поражать их средства, которые находятся в этой зоне, чтобы не поражались наши территории и объекты на наших территориях. Можно эту зону определить, но трудно, чтобы это зона отвечала требованиям. Артиллерия самоходная может въезжать, приблизиться на необходимую дальность поражения, произвести выстрел и опять выехать за пределы санитарной зоны. Это очень относительная вещь», - объяснил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений, от которых необходимо обезопасить территорию России. Отмечается, что процесс создания такого «кордона» ведется, по сути, уже полтора года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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