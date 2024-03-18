«До 70 километров»: Генерал Стаськов описал «санитарную зону» на Украине

«Санитарная зона» на Украине сегодня должна формироваться с учетом артиллерийских установок с дальностью поражения до 70 километров, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине, чтобы обезопасить регионы России. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о возможности присоединения Харьковской области. По словам главы государства, «санитарная зона» должна быть такой глубины, чтобы её не могли преодолеть современные средства поражения иностранного производства.