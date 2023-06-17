В Кремле рассказали, от чего будут зависеть границы «санитарной зоны» на Украине

«Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, процесс создания такого «кордона» ведется, по сути, уже полтора года.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

