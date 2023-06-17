В Кремле рассказали, от чего будут зависеть границы «санитарной зоны» на Украине

Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений, от которых необходимо обезопасить территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Медведев: Санитарная зона на Украине должна проходить у Львова

«Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, процесс создания такого «кордона» ведется, по сути, уже полтора года.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры