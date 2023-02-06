Дмитрий Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Экс-глава «Роскосмоса», возглавляющий группу советников «Царские волки» в ДНР, Дмитрий Рогозин вернулся в зону специальной военной операции после ранения, сообщает RT.

Отмечается, что Рогозин совершил поездку с военнослужащими 1-го армейского корпуса, с которыми «отработал» удары по позициям ВСУ.

В конце декабря экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников.

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Сам Рогозин рассказывал, что во время обстрела гостиницы два из семи выпущенных снарядов упали у его ног и чудом не взорвались, обстрел ресторана начался после того, как он вернулся в гостиницу.

Также экс-глава космической госкорпорации сообщил, что к моменту обстрела он провел три месяца в зоне военных действий.

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ФОТО: vk.com/rogozin_do
ТЕГИ:ОбстрелСпецоперацияДмитрий Рогозин
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