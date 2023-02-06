Дмитрий Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Сам Рогозин рассказывал, что во время обстрела гостиницы два из семи выпущенных снарядов упали у его ног и чудом не взорвались, обстрел ресторана начался после того, как он вернулся в гостиницу.

Также экс-глава космической госкорпорации сообщил, что к моменту обстрела он провел три месяца в зоне военных действий.

