Рогозин собирается вернуться в Донбасс в конце января
Экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что получил тяжелое ранение в Донецке 21 декабря. При этом сейчас его состояние нормальное и после окончания курса лечения в конце января он вернется в Донбасс.
Рогозин также рассказал, что во время обстрела гостиницы два из семи выпущенных снарядов упали у его ног и чудом не взорвались. Сам обстрел ресторана начался после того, как он вернулся в гостиницу. По его словам, главной версией причин считается оперативно-диверсионная работа «агентуры украинской и не только украинской».
Также экс-глава космической госкорпорации сообщил, что к моменту обстрела он провел три месяца в зоне военных действий.
21 декабря Дмитрий Рогозин получил ранение в результате обстрела гостиницы в Ленинском районе Донецка. По информации Telegram-канала Baza, Рогозин в этот момент находился в ресторане гостиницы «Шеш-Беш», где отмечал свой день рождения. Два человека погибли.
Рогозин направил извлеченный после ранения осколок от снаряда Caesar послу Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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