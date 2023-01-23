Рогозин собирается вернуться в Донбасс в конце января

Экс-гендиректор «Роскосмоса» и глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что получил тяжелое ранение в Донецке 21 декабря. При этом сейчас его состояние нормальное и после окончания курса лечения в конце января он вернется в Донбасс.

Рогозин также рассказал, что во время обстрела гостиницы два из семи выпущенных снарядов упали у его ног и чудом не взорвались. Сам обстрел ресторана начался после того, как он вернулся в гостиницу. По его словам, главной версией причин считается оперативно-диверсионная работа «агентуры украинской и не только украинской».