Дмитрий Медведев провел в ЛНР совещание по безопасности
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную республику. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным», - написал он.
Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание с главами республик Донбасса по безопасности.
Ранее политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Дмитрий Медведев хочет вновь занять кресло президента России и имеет реальные шансы на это.
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