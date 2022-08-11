Дмитрий Медведев провел в ЛНР совещание по безопасности

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную республику. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным», - написал он.

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Медведев отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина провел совещание с главами республик Донбасса по безопасности.

Ранее политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Дмитрий Медведев хочет вновь занять кресло президента России и имеет реальные шансы на это.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ДНРБезопасностьЛНРДмитрий Медведев
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