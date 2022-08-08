Медведев: Россия добивается мира с Украиной на своих условиях
Россия намерена добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях, и об этом следует говорить прямо, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.
Медведев подчеркнул, что РФ проводит специальную военную операцию на Украине и «добивается мира на наших условиях».
«Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнеры" по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — подчеркнул замглавы Совбеза.
Политик добавил, что спецоперация стала «жестким, но тщательно продуманным» ответом на русофобскую политику коллективного Запада, отмечает телеканал «360». По словам Медведева, РФ будет «всеми доступными способами» обеспечивать свои национальные интересы, пишет RT.
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