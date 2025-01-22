«Для танго нужны двое»: Трамп заявил, что Зеленский хочет мира

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистом в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, но «для танго нужны двое».

Трамп заявил, что США изучают возможности продолжения поставок оружия Украине

Глава государства указал, что украинский лидер говорил ему об этом «очень серьезно».

Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда ему будет удобно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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