«Для танго нужны двое»: Трамп заявил, что Зеленский хочет мира
22 января 202505:16
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистом в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира, но «для танго нужны двое».
Глава государства указал, что украинский лидер говорил ему об этом «очень серьезно».
Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда ему будет удобно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru