Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время
22 января 202503:33
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Белом доме, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда ему будет удобно.
«В любое время, когда он хочет», — сказал глава государства в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с российским коллегой.
Также Трамп назвал Путина умным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru