Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Белом доме, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда ему будет удобно.

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«В любое время, когда он хочет», — сказал глава государства в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с российским коллегой.

Также Трамп назвал Путина умным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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