Трамп заявил, что США изучают возможности продолжения поставок оружия Украине
22 января 202504:30
Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине.
Глава государства также заявил, что вопрос конфликта фигурировал в ходе его недавних контактов с председателем Китая Си Цзиньпином.
Также Трамп назвал Путина умным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru