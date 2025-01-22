Трамп заявил, что США изучают возможности продолжения поставок оружия Украине

Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам, что США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине.

Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время

Глава государства также заявил, что вопрос конфликта фигурировал в ходе его недавних контактов с председателем Китая Си Цзиньпином.

Также Трамп назвал Путина умным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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