«Оскорбительно!» Оппозиция оспорит в суде украинский закон о коренных народах

Попытка исключить русских из числа коренных народов Украины - глупость и дискриминация, заявил НСН сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет обжаловать в Конституционном суде законопроект о коренных народах этой страны, если он будет принят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа» - За жизнь (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

Ранее президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины, внесённый украинским лидером Владимиром Зеленским в Верховную Раду.

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«Мы будем голосовать против этого законопроекта, наша фракция его не поддерживала, потому что это дискриминация и глупость. Будет какая-то часть тех, кто поддержит его, - фракция президента Украины, националисты в парламенте. Но даже, если этот законопроект примут, мы пойдем в Конституционный суд. Это оскорбительный закон, который обижает большую часть населения Украины. Мы уже обратились в суд против закона о языке и образовании, и будет еще один иск, если этот закон примут», - сказал Бойко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что законопроект о коренных и некоренных народах Украины является дискриминацией в отношении русских и нарушает нормы международного права.

Путин отметил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные и некоренные народы напоминает ему идеи нацистской Германии. По его словам, это мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Президент России считает, что Украина появилась как «порождение советского периода», а реализация идеи Киева «вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность».

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В Госдуме назвали «вопиющей провокацией» законопроект Зеленского о коренных народах Украины.

В заявлении нижней палаты парламента отмечается, что в случае принятия Украиной данного закона не только русские, но и белорусы, молдаване, евреи, «венгры и русины Закарпатья, болгары в Одесской области и греки Приазовья» не будут относиться к коренным народам этой страны.

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ТЕГИ:ОппозицияВладимир ЗеленскийУкраина
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