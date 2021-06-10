«Оскорбительно!» Оппозиция оспорит в суде украинский закон о коренных народах

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет обжаловать в Конституционном суде законопроект о коренных народах этой страны, если он будет принят, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа» - За жизнь (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

Ранее президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины, внесённый украинским лидером Владимиром Зеленским в Верховную Раду.