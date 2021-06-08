В Госдуме назвали «вопиющей провокацией» законопроект Зеленского о коренных народах

Госдума РФ приняла постановление с осуждением инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта «О коренных народах Украины».

Ранее сообщалось, что внесенный в Верховную Раду законопроект не относит русских к таким народам.

«Госдума считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами», - отмечается в заявлении нижней палаты парламента.

Депутаты считают законопроект президента Украины «оскорблением исторической памяти» и новой попытку вбить клин между украинским и русским народами.

В документе отмечается, что в случае принятия Украиной данного закона не только русские, но и белорусы, молдаване, евреи, «венгры и русины Закарпатья, болгары в Одесской области и греки Приазовья" не будут относиться к коренным народам этой страны.

Госдума планирует обратиться в международные организации с призывом осудить попытку Украины разделить народы на «коренные» и «некоренные».

Законопроект, текст которого размещен на сайте Верховной Рады, гарантирует коренным народам Украины право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке. Кроме того, власти обязуются защитить такие народы от геноцида и любых других «актов коллективного принуждения или насилия».

В документе отдельно прописаны коренные народы Украины, сформировавшиеся на территории Крыма. Это крымские татары, крымчаки и караимы. А вот русские не смогут считаться коренным народом Украины.

