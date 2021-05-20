В Киеве решили не относить русских к коренным народам Украины
Законопроект «О коренных народах Украины», анонсированный президентом этой страны Владимиром Зеленским, не относит русских к таким народам, сообщают РИА Новости.
«Коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, отмечает «Лента.ру».
Законопроект гарантирует коренным народам Украины право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке. Кроме того, власти обязуются защитить такие народы от геноцида и любых других «актов коллективного принуждения или насилия».
В документе отдельно прописаны коренные народы Украины, сформировавшиеся на территории Крыма. Это крымские татары, крымчаки и караимы.
18 мая в видеообращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Зеленский сообщил о внесении на рассмотрение в парламент законопроекта о коренных народах Украины.
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