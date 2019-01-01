Диалог между Москвой и Киевом могут наладить после выборов в Раду
Политтехнолог и украинский политолог рассказали НСН, почему президент Зеленский не может улучшить отношения с Россией.
Президент РФ Владимир Путин назвал условия для диалога Киева и Москвы. По его словам, Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной при условии, что новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. Об этом российский лидер заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщается на сайте Кремля. Путин напомнил, что Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестать называть их сепаратистами. Кроме того, Путин заметил, что украинская сторона должна уважать Минские соглашения, а не игнорировать их.
Ранее в Киеве заявили, что считают реальной встречу российского и украинского президентов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк отметил, что «никто не верит в то, то они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать». При этом секретарь СНБО добавил, что в настоящий момент переговоры могут быть выгодны для России, поскольку «там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций».
В свою очередь, политтехнолог Марат Баширов объяснил в эфире НСН посылы российского президента к украинскому коллеге предстоящими выборами в Верховную раду.
«Путин демонстрирует, что он настроен на разрешение конфликтных ситуаций, которые есть между Россией и Украиной. Это касается не только экономических вопросов, а всего того, что происходило на Украине последние пять лет при президенте Порошенко. Посылы президента РФ, думаю, связаны с предстоящими выборами в Верховную Раду. Законы на Украине принимает Верховная Рада. Верховная Рада назначает премьера правительства Украины. У нее в целом достаточно много полномочий. Сегодня у Зеленского нет своей фракции в Верховной Раде. Сигналы, которые сейчас идут из Москвы, обращены к тем, кто голосовал за Зеленского, - ему нужна большая поддерживающая фракция», - отметил политтехнолог.
Еще в начале июня Путин заявил, что Россия и Украина неизбежно восстановят отношения, независимо от того, какие связи при этом сложатся с украинскими элитами. Однако, как заявил в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, для точных прогнозов лучше дождаться результатов выборов в Раду.
«Мы не знаем, что можно ожидать от Зеленского. Путин выразил надежду, и это правильно, известно, что надежда умирает последней. Но выразить уверенность, что мы стоим на пороге нормальных отношений я бы не рискнул. Новый президент фактически не имеет рычагов влияния на ситуацию в стране. Надо дождаться результатов парламентских выборов и смены в ключевых министерствах и ведомствах. Пока могу сказать одно: двери открыты», - сказал политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля.
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