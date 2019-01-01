Диалог между Москвой и Киевом могут наладить после выборов в Раду

Президент РФ Владимир Путин назвал условия для диалога Киева и Москвы. По его словам, Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной при условии, что новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. Об этом российский лидер заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщается на сайте Кремля. Путин напомнил, что Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и перестать называть их сепаратистами. Кроме того, Путин заметил, что украинская сторона должна уважать Минские соглашения, а не игнорировать их.

Ранее в Киеве заявили, что считают реальной встречу российского и украинского президентов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк отметил, что «никто не верит в то, то они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать». При этом секретарь СНБО добавил, что в настоящий момент переговоры могут быть выгодны для России, поскольку «там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций».

В свою очередь, политтехнолог Марат Баширов объяснил в эфире НСН посылы российского президента к украинскому коллеге предстоящими выборами в Верховную раду.