Армия России освободила Нефедовку и Черное

Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

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Ведомство отметило, что силы группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в регионе, пишет RT.

«Установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области», - указано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили села Лидино и Никольское.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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