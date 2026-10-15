Армия России освободила Нефедовку и Черное
15 октября 202612:16
Юлия Савченко
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
Ведомство отметило, что силы группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в регионе, пишет RT.
«Установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области», - указано в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили села Лидино и Никольское.
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