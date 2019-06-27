Политика

Киев считает реальной встречу Зеленского и Путина

1 июля11:58

Встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна. Об этом Liga.net заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк. Он подчеркнул, что «никто не верит в то, то они [президенты Украины и России – прим. НСН.] встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать».

Данилюк уточнил, что в настоящий момент переговоры могут быть выгодны для России, поскольку «там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций».

Как напоминает RT, ранее о том, что команда Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с Путиным, заявил украинский депутат Михаил Поплавский. В свою очередь, глава МИД страны Павел Климкин также не исключил, что встреча президентов Украины и России состоится в будущем.

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Ранее НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе брифинга, на котором он возмущался действиями украинского МИДа за спиной главы государства, Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Как напоминает «Утро.ру», до этого Россия направила Украине ноту с перечнем условий для освобождения украинских моряков.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // Михайл Маркив
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