Киев считает реальной встречу Зеленского и Путина

Встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна. Об этом Liga.net заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк. Он подчеркнул, что «никто не верит в то, то они [президенты Украины и России – прим. НСН.] встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать».

Данилюк уточнил, что в настоящий момент переговоры могут быть выгодны для России, поскольку «там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций».

Как напоминает RT, ранее о том, что команда Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с Путиным, заявил украинский депутат Михаил Поплавский. В свою очередь, глава МИД страны Павел Климкин также не исключил, что встреча президентов Украины и России состоится в будущем.