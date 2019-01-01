Зеленскому отказали в возможности улучшить отношения с Россией

Россия и Украина восстановят отношения не зависимо от того, какие связи при этом сложатся с украинскими элитами. Эту мысль озвучил и интервью телеканалу «Мир» президент Владимир Путин. По его мнению такое развитие ситуации неизбежно, несмотря на украинскую политическую верхушку. Во главе ее интересов личная выгода, личный успех и сохранение личных капиталов, хранящихся где-то на зарубежных счетах, но нажитых за счет народа Украины, добавил глава российского государства. При этом Путин не исключил личную встречу с Зеленским, у которого пока нет такой финансовой привязки к Западу.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что внешнюю политику Украины определяет вовсе не президент Зеленский.

«Мы не знаем, что можно ожидать от Зеленского. Путин выразил надежду, и это правильно, известно, что надежда умирает последней. Но выразить уверенность, что мы стоим на пороге нормальных отношений я бы не рискнул. Новый президент фактически рычагов влияния на ситуацию в стране. Надо дождаться результатов парламентских выборов и смены в ключевых министерствах и ведомствах. Пока могу сказать одно: двери открыты», - резюмировал политолог.