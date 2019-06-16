В Кремле существует сдержaнный оптимизм в отношении будущей политики руководствa Укрaины. Об этом зaявил пресс-секретaрь президентa РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 16 июня. Он отметил, что для Путина нaиболее вaжным и желaтельным сейчaс является нaличие понимaния желaний и подходов президентa Украины Владимира Зеленского в российско-укрaинских отношениях, отмечает Газета.ру.

«Путин зaнимaет тaкую выжидaтельную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидaния сдержaнного оптимизмa есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, покa, к сожaлению, нет ни у кого», — цитируют Известия глaву пресс-службы президентa.

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН отметил, что президент раскрывает все то, что говорил несколько недель назад, 29 апреля, когда сказал, что народы Украины и России – «братские народы» и даже «один народ – со своими особенностями, культурными, историческими». Баширов напомнил, как президент также отметил наличие событий, которые вбивают клин между россиянами и украинцами, и акцентировал, что это позиция не самих народов, а их правительств. Эксперт заявил, что реальных изменений в российско-украинских взаимоотношениях надо ожидать по итогам выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

«Путин демонстрирует, что он настроен на разрешение конфликтных ситуаций, которые есть между Россией и Украиной. Это касается не только экономических вопросов, а всего того, что происходило на Украине последние пять лет при президенте Порошенко. Посылы президента РФ, думаю, связаны с предстоящими выборами в Верховную Раду.

Законы на Украине принимает Верховная Рада. Верховная Рада назначает премьера правительства Украины. У нее в целом достаточно много полномочий.

Сегодня у Зеленского нет своей фракции в Верховной Раде. Сигналы, которые сейчас идут из Москвы, обращены к тем, кто голосовал за Зеленского, - ему нужна большая поддерживающая фракция», - отметил политтехнолог.

{{related_post_e8TAi3VUU}} рассказал о смене настроений в кабинетах Кремля после президентских выборов на Украине.

«Наши власти отчаялись ждать исполнения Украиной Минских соглашений. Поэтому после избрания президентом Украины Владимира Зеленского оптимизм вернулся в кабинеты правительства и администрации президента РФ», - заявил эксперт.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН оценил роль президента Украины в нормализации отношений с Россией.

