СМИ: Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали при атаках БПЛА на дата-центры
Все три суперкомпьютера компании «Яндекс», а именно «Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин» не пострадали при атаках украинских БПЛА на дата-центры. Об этом со ссылкой на источник сообщает Forbes.
Суперкомпьютер «Галушкин» находился в дата-центре во Владимире, «Червоненкис» и «Ляпунов» были размещены в Рязанской области. Собеседник издания рассказал, что они были вывезены и в настоящее время их разворачивают на новых вычислительных площадках,
«Эти суперкомпьютеры не зависят друг от друга. Они могут находиться в разных местах, поскольку речь идет... о трех независимых узлах», - подчеркнул источник.
Он добавил, что суперкомпьютеры продолжат использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов «Яндекса» и обучения фундаментальных языковых моделей.
Ранее народный артист РФ Олег Газманов заявил, что потерял неопубликованные композиции из-за сбоя в работе сервисов «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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