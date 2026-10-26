СМИ: Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали при атаках БПЛА на дата-центры

Суперкомпьютер «Галушкин» находился в дата-центре во Владимире, «Червоненкис» и «Ляпунов» были размещены в Рязанской области. Собеседник издания рассказал, что они были вывезены и в настоящее время их разворачивают на новых вычислительных площадках,

«Эти суперкомпьютеры не зависят друг от друга. Они могут находиться в разных местах, поскольку речь идет... о трех независимых узлах», - подчеркнул источник.

Он добавил, что суперкомпьютеры продолжат использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов «Яндекса» и обучения фундаментальных языковых моделей.

Ранее народный артист РФ Олег Газманов заявил, что потерял неопубликованные композиции из-за сбоя в работе сервисов «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

