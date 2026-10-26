Песков: Гуманитарная пауза в Алешках может стать примером для других участков

Гуманитарная пауза в Алёшках Херсонской области может стать примером для договорённостей о прекращении огня на других участках, где мирному населению необходима помощь. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, подобный механизм может применяться в гуманитарных целях, особенно при участии посредников из США, чьи усилия ценят в Москве.

«Тем более когда речь идет о непосредственном, позитивном координирующем вмешательстве в этот процесс американской стороны... первой леди США Мелании Трамп», — сказал Песков.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила о малом числе желающих покинуть город Алёшки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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