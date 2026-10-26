Школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ

Он отметил, что пересдача будет возможна до конца экзаменационной кампании.

«Это также позволяет избежать лишнего психологического давления», - указал министр.

В ведомстве добавили, что для пересдачи одного из предметов ЕГЭ, согласно совместному приказу с Рособрнадзором, зарезервированы два дня: 8 и 9 июля.

Ранее советник президента РФ РФ Елена Ямпольская заявила, что никаких усложнений ЕГЭ в 2027 году не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

