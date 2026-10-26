Школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ
В 2027 году школьникам сохранят гарантированное право на пересдачу одного из предметов Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Он отметил, что пересдача будет возможна до конца экзаменационной кампании.
«Это также позволяет избежать лишнего психологического давления», - указал министр.
В ведомстве добавили, что для пересдачи одного из предметов ЕГЭ, согласно совместному приказу с Рособрнадзором, зарезервированы два дня: 8 и 9 июля.
Ранее советник президента РФ РФ Елена Ямпольская заявила, что никаких усложнений ЕГЭ в 2027 году не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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