Школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ

В 2027 году школьникам сохранят гарантированное право на пересдачу одного из предметов Единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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Он отметил, что пересдача будет возможна до конца экзаменационной кампании.

«Это также позволяет избежать лишнего психологического давления», - указал министр.

В ведомстве добавили, что для пересдачи одного из предметов ЕГЭ, согласно совместному приказу с Рособрнадзором, зарезервированы два дня: 8 и 9 июля.

Ранее советник президента РФ РФ Елена Ямпольская заявила, что никаких усложнений ЕГЭ в 2027 году не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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