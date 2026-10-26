Водителям со стажем менее трех лет предложили запретить управлять автомобилями мощностью свыше 150 лошадиных сил. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился Антон Шапарин из Национального автомобильного союза (НАС). За нарушение предлагается установить штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. По мнению автора обращения, начинающим водителям не всегда хватает опыта, чтобы оценивать последствия опасной езды и контролировать автомобиль на высокой скорости, сообщает издание Shot. Ольшанский подчеркнул, что существующие сегодня ПДД не нужно менять.

«Я считаю, что это пиар. Мы должны опираться на Конституцию, в которой сказано, что все равны перед законом — независимо от социального и материального положения, рода занятий, места жительства и отношения к религии. Не может быть такого, чтобы человек, купивший дорогую мощную машину, имел меньше прав, чем тот, кто купил маленькую машину. Категории уже определены: легковые автомобили — одна категория, грузовики — другая, автобусы — третья и так далее. Надо прекратить превращать Кодекс об административных правонарушениях и ПДД в лоскутное одеяло. Ни одна сфера нашей жизни в России не меняется так быстро, как законодательство, связанное с дорожным движением. У нас сегодня хорошие правила, их не нужно трогать. Водитель со стажем в один день может быть внимательнее и аккуратнее, чем водитель со стажем 10 лет, если тот нервный, невнимательный или даже выпивший. Мы исходим из презумпции невиновности, а также из того, что преподаватели автошкол и сотрудники ГАИ, принимавшие экзамены, — порядочные люди. Если коротко: если человек получил права, к нему не должно быть претензий», — сказал собеседник НСН.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сказал НСН, что доля штрафов, вызывающих сомнения водителей, невелика, а подать заявление для обжалования сегодня можно в электронном формате.

