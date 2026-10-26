В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении шести членов общины старообрядцев, которым вменяют незаконную ловлю сибирских осетров, внесенных в Красную книгу. Среди монахов — гражданин США Стефан Касачев, поживающий в местной общине с 2013 года. По версии следствия, старообрядцы выловили из реки Сургутиха 11 краснокнижных рыб общей стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, и теперь по ч.3 ст. 258.1 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы. Трунов отметил, что после обращения к Дональду Трампу процесс понемногу зашевелился.

«Ни у кого из задержанных нет ни одного документа. Российским гражданам выдали лишь какие‑то справки — их проверили по метрикам о рождении. У гражданина США нет никаких точек соприкосновения с нашим государством: визу он давно просрочил, а американский паспорт уже шесть лет как недействителен. Он длительное время находится в России на неясных основаниях, поэтому российские правоохранительные органы не могут выдать какую‑либо справку. Мы обратились к Дональду Трампу. Реакция последовала достаточно оперативно — вопрос дошёл до посольства, нам оттуда позвонили. В посольстве пояснили, что не могут выдать адвокатам документ, удостоверяющий личность, потому что человек должен лично подписать и заполнить определённые анкеты. Сегодня наши адвокаты встречались с ним в тюрьме — он подписал там необходимые документы. Процесс понемногу запускается. По его словам, он приехал в Россию в 2013 году и поселился в монашеском скиту, где жил, практически не выходя даже в тайгу. И вот впервые вышел — и оказался в тюрьме. Также мы обратились к Предстоятелю Русской Православной старообрядческой Церкви (РПсЦ)», — сказал собеседник НСН.

Ранее Трунов рассказал НСН, что в этом деле ключевым моментом станет то, можно ли отнести старообрядцев, населяющим Северную часть России уже 300 лет, к коренным народам или нет.

