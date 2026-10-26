Долиной и Газманову посоветовали не судиться с «Яндексом» из-за потерянных песен
Вероятно, что после атак БПЛА на дата-центры часть данных пользователей нельзя будет восстановить, это форс-мажорные обстоятельства, объяснил НСН Алексей Раевский.
В компании «Яндекс» заявляют о надёжности своих систем хранения информации и о том, что все данные проходят резервное копирование. Однако достоверно никто не знает, как это делается, поэтому какие-то файлы пользователей могут исчезнуть навсегда, заявил НСН гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Ранее звезды российской эстрады рассказали СМИ, что лишились своих песен из-за атак БПЛА на дата-центры «Яндекс». В частности, о «гибели» своих композиций в облачном хранилище сообщили Лариса Долина и Олег Газманов. Оба исполнителя назвали случившееся печальным событием. Раевский, посоветовал не доверять подобным технологиям в полной мере.
«Эти облака использовались и используются для хранения каких-то личных и рабочих материалов. И если владелец данных сам не предпринимал никаких мер, чтобы каким-то образом создавать бэкапы, то и данные могут быть утеряны. Конечно, "Яндекс" говорит, что у него там всё надёжно и все данные проходят резервное копирование. При этом можно их бэкапить на сервер, который стоит рядом у соседней стойки, а можно на сервер, который где-то в другой географической локации. Как это делалось у "Яндекса" - никто не знает. Даже, наверное, сам "Яндекс" не знает. Но факт в том, что если бэкапить на соседний сервер, то при попадании (БПЛА) и основной сервер будет уничтожен, и резервный. Поэтому данные вполне могут быть потеряны», - пояснил эксперт.
При этом Раевский подчеркнул, что подобные ситуации в российском праве описаны как «непреодолимой силы». В этой связи судиться с «Яндексом» Долиной, Газманову и другим пострадавшим не имеет смысла.
«"Яндекс" же здесь тоже пострадавший. Это не то, что он чего-то недоделал, плохо сделал или каким-то образом нарушил какие-то практики. Он сам стал жертвой и не мог предусмотреть, что к нему прилетят беспилотники со взрывчаткой, причём не в один дата-центр, а сразу в несколько. Поэтому, здесь нет смысла судиться. И как бы по жизни это неправильно, потому что реально эта ситуация — форс-мажор», - сказал Раевский.
Ранее генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал НСН о том, что защитить ЦОДы в городах сложнее, чем те, что стоят на удалении от мегаполисов.
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