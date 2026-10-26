Секты и маргиналы: Как России спастись от эпидемии ВИЧ
В учебных заведениях недостаточно информируют о ВИЧ детей и родителей, при этом в стране появились целые «секты», отговаривающие молодежь от лечения, сказал в эфире НСН Ян Власов.
Распространение ВИЧ в России связано с информационной «дырой», в которую попадает молодежь, и последствиями половой распущенности 1990-х, заявил в интервью НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
По данным «Российской газеты», ситуация с распространением ВИЧ в России на сегодня «шокирующая» - эпидемия охватила более 30 регионов, а заражаются вирусом и обычные граждане с традиционными сексуальными предпочтениями. Власов считает, что виной всему недостаточное информирование молодежи, маргинальное поколение 1990-х и «сектанты».
«Эпидемия ВИЧ началась не сегодня. Россия, к сожалению, стала зоной повышенного риска в силу того, что во всех детских учебных заведениях проводится недостаточное информирование. Кроме того, мы упустили поколения 1990-х и нулевых годов, когда не было лекарственных препаратов и нормальных условий для профилактики, а была вседозволенность, половая распущенность, наркомания. Эти маргинальные истории создали серьезную платформу для того, чтобы большее количество граждан стали болеть этим заболеванием. А дальше появились целые секты людей, проповедующих, что ВИЧ является некой карой Божьей и фактически отговаривающих молодых людей от лечения. Деятельность этих сект фактически не пресекалась. С 2014 года обеспечение лечения ВИЧ было опущено на уровень регионального обеспечения, и эта проблема тут же проявилась: количество обеспеченных лекарствами упало чуть ли не на 60%. С того момента на сегодняшний день мы имеем очень тяжелое положение», - констатировал Власов.
По его словам, сегодня нужна и профилактика в вузах, а также работа с родителями.
«Новые лекарства появляются, врачей обучают, центры против ВИЧ-СПИДа делают. У нас есть чем лечить и кому лечить, есть обученные специалисты, но здесь нужен централизованный подход не только к распределению лекарств, а с точки зрения информационной политики. Если в информационной политике дыра размером как половина вселенной, в эту дыру будут утекать те люди, которые либо не хотят слышать соответствующую информацию, либо противодействуют ей. Это должно быть обязательно закреплено в образовательных учреждениях, в вузах должны быть профосмотры с ранним выявлением. Работа с родителями детей также проводится недостаточная. Это комплекс мер, а не просто попытка: "услышьте меня". Плюс надо пересмотреть позицию граждан, ратующих за то, чтобы пациент с ВИЧ имел моральное право выбирать лечиться или нет», - заключил собеседник НСН.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее заявил, что России не грозит эпидемия ВИЧ, поскольку в стране налажено производство соответствующих препаратов, а деньги на лечение ВИЧ-инфицированных заложены в бюджете, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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