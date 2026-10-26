Распространение ВИЧ в России связано с информационной «дырой», в которую попадает молодежь, и последствиями половой распущенности 1990-х, заявил в интервью НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По данным «Российской газеты», ситуация с распространением ВИЧ в России на сегодня «шокирующая» - эпидемия охватила более 30 регионов, а заражаются вирусом и обычные граждане с традиционными сексуальными предпочтениями. Власов считает, что виной всему недостаточное информирование молодежи, маргинальное поколение 1990-х и «сектанты».