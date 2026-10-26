Он также указал на парадокс: как малочисленные народы могли узнать о запрете, если ближайший магазин — в 400 км, а процедура разрешений им недоступна.

«Коренные малочисленные народы зачастую имеют низкий уровень грамотности, поэтому для них практически невозможно оформить все необходимые разрешения на сбор дикоросов и вылов рыбы. Да, формально у них есть конституционное право и возможность это сделать, но реализовать его на практике нереально. Как, например, монахи, у которых даже нет паспортов, могут разобраться в процедуре и собрать нужный объем документов? Кроме того, енисейский подвид осетра был включен в Красную книгу сравнительно недавно — в марте 2020 года. Каким образом малочисленные народы должны были своевременно узнать о том, что вылов этой рыбы теперь запрещён, а за него грозит до восьми лет лишения свободы? Как они вообще могли об этом догадаться? Мы направили запрос в Роспотребнадзор с вопросом о том, каким образом ведомство информирует малочисленные народы об изменениях в Красной книге. Здесь, безусловно, возникает очевидный парадокс», — добавил собеседник НСН.

Ранее Трунов рассказал НСН, что в этом деле ключевым моментом станет то, можно ли отнести старообрядцев, населяющим Северную часть России уже 300 лет, к коренным народам или нет.

