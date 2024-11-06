Депутат Заварзин не стал связывать намерения ВСУ выйти из Курщины с победой Трампа
ВСУ каждый день теряют по полторы тысячи человек, личный состав на исходе, пути для резервов и техники перерезаны, отметил в эфире НСН Виктор Заварзин.
Намерения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вывести украинские войска с территории Курской области не связаны с победой Дональда Трампа на выборах в США, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с НСН. По его словам, Сырский понял, что ничего не добьется в Курщине, а расчет потом будет с ним.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что Александр Сырский готовит вывод сил из Курской области. Такой вывод она сделала на основании серии постов Сырского в соцсетях, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ. В них он утверждает, что атака якобы отвлекла российские силы с других направлений. При этом Безуглая подчеркнула, что за это время ВСУ оставили несколько территорий в Донецкой и Харьковской областях. Заварзин отметил, что в Киеве приходит осознание положения ВСУ.
«Сырский не работает самостоятельно, он работает через (президента Украины Владимира. - прим. НСН) Зеленского. С выборами в США это не связано. Недавно наш президент аккуратно сказал, что в ближайшее время мы закроем вопрос по Курской области. Мы действительно уже отрезали все пути подхода всех резервов, в том числе техники, личного состава. У них на исходе личный состав. Если сказать аккуратно, они в окружении. И, конечно, они будут уничтожены. Поэтому они сейчас задергались. Они реально оценивают обстановку, ВСУ каждый день теряют по полторы, чуть ли не по две тысячи человек. Не знаю, есть ли такая страна папуасская, которая так много людей бросает в мясорубку. У них же все резервы, все уничтожено. Это просто отдать на растерзание. Сырский понимает, что он ничего не добьется, а потом расчет будет с ним», - сказал Заварзин.
В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с НСН также отметил, что Киев понимает, что ВСУ обречены на провал в Курской области.
«Я бы не связывал это с выборами в США. Думаю, что Сырский прекрасно понимает, что боевики ВСУ в Курской области обречены, а ему не хватает личного состава для удержания фронта на всех направлениях, будь то на Запорожском фронте, Донецком, Луганском, или в Харьковской области. Это связано с тем, что фронт на грани осыпания, и надо каким-то образом его удерживать, ТЦК не справляется с заготовкой новых жертв на передовую», - сказал Рогов.
При этом он подчеркнул, что ситуацию на фронте определяют русские солдаты, а не американский президент.
«Сама смена хозяина Белого дома для режима Зеленского тоже вызывает панику, потому что теперь могут быть ревизии, теперь могут быть заданы вопросы, куда делись деньги, куда делось вооружение, и все может быть куда более серьезно. Поэтому сейчас в офисе Зеленского царит такой ажиотаж, страх, паника. Идут поиски антикризисных решений, как избежать наказаний и как понравиться Трампу. Я бы не привязывал смену руководства Штатов к переменам на фронте, хотя бы по той простой причине, что до января Трамп не будет президентом, пока не будет инаугурация. А во-вторых, ситуацию на фронте определяют русские солдаты, а не американский президент», - добавил собеседник НСН.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. Он пообещал, что его правление страной станет «поистине золотой эпохой» в истории США. Канал Fox News сообщил, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу в голосовании. Трамп неоднократно отмечал, что в случае своей победы на выборах найдет решение конфликта на Украине за сутки, передает «Радиоточка НСН».
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