Намерения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вывести украинские войска с территории Курской области не связаны с победой Дональда Трампа на выборах в США, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с НСН. По его словам, Сырский понял, что ничего не добьется в Курщине, а расчет потом будет с ним.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что Александр Сырский готовит вывод сил из Курской области. Такой вывод она сделала на основании серии постов Сырского в соцсетях, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ. В них он утверждает, что атака якобы отвлекла российские силы с других направлений. При этом Безуглая подчеркнула, что за это время ВСУ оставили несколько территорий в Донецкой и Харьковской областях. Заварзин отметил, что в Киеве приходит осознание положения ВСУ.