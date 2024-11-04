Путин заявил, что Курскую область зачистят от ВСУ
Курская область будет полностью освобождена от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с активистами военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области он указал, после полной зачистки на территории региона будет очень востребована работа волонтёров.
«Когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», - сказал глава государства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 29 600 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru