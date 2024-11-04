Путин заявил, что Курскую область зачистят от ВСУ

Курская область будет полностью освобождена от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Российские войска создали кольцо окружения ВСУ в Курской области

В ходе общения с активистами военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области он указал, после полной зачистки на территории региона будет очень востребована работа волонтёров.

«Когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», - сказал глава государства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 29 600 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолонтёрыСпецоперацияКурская ОбластьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры