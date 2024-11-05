ВСУ потеряли на Курском направлении более 29 800 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих, двое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 29 800 военнослужащих.
Также российские войска подбили 184 танка, 107 БМП и 107 БТР, 1082 боевые бронированные машины и 809 автомобилей.
Кроме того, были уничтожены 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ и 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 26 единиц инженерной техники.
Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru