ВСУ потеряли на Курском направлении более 29 800 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих, двое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава Росгвардии посетил командный пункт группировки в Курской области

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 29 800 военнослужащих.

Также российские войска подбили 184 танка, 107 БМП и 107 БТР, 1082 боевые бронированные машины и 809 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ и 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 26 единиц инженерной техники.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияВСУМинобороны РФ

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