Депутат Соболев: В буферную зону РФ войдут Одесская и Николаевская области
Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» обозначил ключевые задачи в рамках специальной военной операции. По его словам, одним из важнейших этапов остаётся формирование буферной зоны безопасности — в неё планируется включить, в частности, Одесскую и Николаевскую области.
Парламентарий убеждён, что полноценно достичь целей СВО удастся лишь после выхода на западные границы Украины. Соболев предупредил: если оставить даже сокращённую западную часть Украины под контролем противника, это создаст серьёзные риски. Во‑первых, такой расклад может быть использован Европой, которая, по оценке генерала, активно готовится к противостоянию с Россией. Во‑вторых, это вынудит российские вооружённые силы отвлекать значительные ресурсы на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
Сейчас приоритетными задачами, как напомнил Соболев, являются полное освобождение территорий, закреплённых за Россией в соответствии с Конституцией, а также обустройство буферной зоны. В её состав, по словам депутата, должны войти Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области. Касательно включения в зону Одесской и Николаевской областей Соболев заявил, что в этом «никаких сомнений быть не может».
Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сказал НСН, что сегодня наиболее насущные задачи для Минобороны — возвращение паритета России в беспилотной авиации и работа ПВО.
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