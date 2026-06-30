Парламентарий убеждён, что полноценно достичь целей СВО удастся лишь после выхода на западные границы Украины. Соболев предупредил: если оставить даже сокращённую западную часть Украины под контролем противника, это создаст серьёзные риски. Во‑первых, такой расклад может быть использован Европой, которая, по оценке генерала, активно готовится к противостоянию с Россией. Во‑вторых, это вынудит российские вооружённые силы отвлекать значительные ресурсы на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.



Сейчас приоритетными задачами, как напомнил Соболев, являются полное освобождение территорий, закреплённых за Россией в соответствии с Конституцией, а также обустройство буферной зоны. В её состав, по словам депутата, должны войти Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области. Касательно включения в зону Одесской и Николаевской областей Соболев заявил, что в этом «никаких сомнений быть не может».

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сказал НСН, что сегодня наиболее насущные задачи для Минобороны — возвращение паритета России в беспилотной авиации и работа ПВО.

