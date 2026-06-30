Фельдмаршал и Турандот: Почему спектакли Панкова получают одну премию за другой
Владимир Панков умеет не только работать с актерами, но и «командовать полками», выстраивая многофигурные спектакли, сказал в эфире НСН Григорий Заславский.
Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский в интервью НСН объяснил, в чем уникальность премии «Хрустальная Турандот» и почему главный приз там получил спектакль, вышедший менее месяца назад.
Постановка худрука «Ленкома» Владимира Панкова «Великий комбинатор» накануне была признана лучшим спектаклем сезона по версии театральной премии «Хрустальная Турандот». Заславский указал, в чем сильные стороны Панкова-режиссера, получившего в этом году за спектакль «Курьер» премии «Золотая маска» и «Гвоздь сезона».
«Панкова сегодня можно назвать одним из самых талантливых и лучших российских режиссеров. Совпадение нескольких премий говорит об известной объективности этих оценок. Панков еще и один из самых профессиональных и умных режиссеров сегодняшнего театра. Я очень рад удаче его "Великого комбинатора", потому что он отличается от многих других еще и тем, что умеет выстраивать многофигурные композиции. Искусство режиссуры — это не только работа с актером, но еще и работа фельдмаршала и военачальника, который умеет командовать полками. С этими талантами мы сегодня встречаемся все реже и реже, а Панков этим владеет», - отметил Заславский.
Он также объяснил, в чем заключается «независимость» премии «Хрустальная Турандот» и почему ее главный приз получил только вышедший спектакль.
«Независимость – это то, что этот прекрасный по-своему человек Борис Беленький придумал премию и кому хочет, тому ее и вручает. В этом ее абсолютная уникальность, потому что при всей этой субъективности ему удается каждый раз собрать всю театральную общественность, и все приходят и радуются. Я вчера даже повинился, что на первых порах писал об этой премии иронично, с известной долей высокомерия, однако она существует уже 35 лет и ничего плохого в этой награде нет. Что касается успеха спектакля "Великий комбинатор", Беленький всегда позиционирует "Хрустальную Турандот" как самую оперативную премию. С этой точки зрения для него, наверное, было важно отметить и только-только вышедшие под занавес сезона премьеры», - заключил собеседник НСН.
Художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает лукавством игнорирование некоторыми театральными деятелями театральных премий.
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