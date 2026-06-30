Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский в интервью НСН объяснил, в чем уникальность премии «Хрустальная Турандот» и почему главный приз там получил спектакль, вышедший менее месяца назад.

Постановка худрука «Ленкома» Владимира Панкова «Великий комбинатор» накануне была признана лучшим спектаклем сезона по версии театральной премии «Хрустальная Турандот». Заславский указал, в чем сильные стороны Панкова-режиссера, получившего в этом году за спектакль «Курьер» премии «Золотая маска» и «Гвоздь сезона».