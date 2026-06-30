Россиян предупредили об опасности заброшенных аккаунтов в соцсетях

Злоумышленники могут использовать заброшенные аккаунты россиян в социальных сетях и мессенджерах для рассылки спама либо публикации запрещенного контента. Об этом рассказал «Ленте.ру» специалист по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Максим Маркин.

По словам эксперта, часто заброшенные страницы слабо защищены, их легко взломать и украсть личную информацию пользователя. Одна из наиболее распространенных мошеннических схем специалист - рассылка друзьям и родственникам владельца взломанного аккаунта сообщений с просьбой одолжить денег. Также аферисты используют взломанные аккаунты для размещения запрещенной информации, спама, продвижения фиктивных товаров.

Маркин посоветовал удалять ненужные учетные записи, предварительно отвязав банковские карты и сохранив важную информацию. Эксперт подчеркнул, что важно именно удалить аккаунт, а не деактивировать его. Если же страница еще нужна пользователю, следует усилить ее защиту.

«Например, сменить пароль на сложный и уникальный (не менее 12 символов с цифрами, буквами разного регистра и спецсимволами), включить двухфакторную аутентификацию, привязать актуальные номер телефона и почту. Также необходимо завершить все подозрительные сессии и проверить, не попадала ли привязанная почта в базы утечек (например, через сервис Have I Been Pwned)», — указал эксперт.

Маркин добавил, что найти забытые профили можно в электронном почтовом ящике, отыскав письма о регистрации, а также просмотрев сохраненные пароли в браузере либо менеджере паролей.

Ранее директор по развитию компании RusPoint, эксперт по кибербезопасности Олег Седов в беседе с НСН рассказал о проблеме со взломом информационных сетей организаций через аккаунты бывших сотрудников.

