«Росстат берет среднюю арифметическую зарплату, из которой надо вычитать налоги. В Москве есть люди со сверхвысокими доходами, которые получают миллионы долларов в месяц, и есть 90% обычных москвичей, для которых зарплата 200 тысяч рублей — это мечта. Люди с зарплатой 200 тысяч рублей — это средний класс. Чаще всего люди зарабатывают до 100 тысяч рублей, это абсолютное большинство — продавцы, медсестры и так далее. Так что в этом показателе практического смысла для москвича нет — только раздражение и неверие в статистику, ориентироваться на такие цифры не стоит», — сказал Захаров.

Ранее Захаров заявил, что сегодня при желании можно выйти на новое место работы за три дня или даже часа, но это при условии реальных ожиданий соискателя по зарплате и условиям. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

