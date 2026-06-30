«Видимо, речь идет про Индию, потому что в законодательство уже внесли изменения, которые создадут условия для этого импорта и для того, чтобы еще и цены не выросли. Речь идет о демпфере на импортное топливо, то есть на индийском рынке будут отслеживать цены. Так как индийское топливо дороже, чтобы оно у нас не выросло до их уровня, государство из бюджета будет компенсировать нефтяным компаниям разницу в ценах между теми, которые есть сейчас, и той, что есть на индийском рынке. Это временная мера, пока наши НПЗ не смогут полностью удовлетворять весь спрос. В Индии будут назначены компании-специмпортеры, тем более, что у Роснефти есть акции в одном из индийских нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому есть некий синергический эффект – мы поставляем туда нефть, а от них будем получать бензин», - рассказал он.

При этом Юшков раскрыл, что есть возможность поставок и из Китая, однако логистически Индия сейчас подходит больше.

«В перспективе поставки могут осуществляться и из Китая. Потому что и в Индии, и в Китае есть избыточные мощности по производству нефтепродуктов, и, соответственно, есть потребность продавать бензин. Просто с Индией транспортное плечо будет короче, потому что нам нефтепродукты, бензин, нужны прежде всего в европейской части России. Поэтому, скорее всего, бензин будут танкерами доставлять либо на Черное море, либо на Балтийское море. В южных регионах как раз повышенный спрос. А из Китая это, скорее, более актуально для сибирских регионов и Дальнего Востока, но там сейчас нет такого дефицита», - подытожил он.

Ранее стало известно, что на фоне топливного кризиса в России могут пойти на снижение стандартов для бензина и дизтоплива до «Евро-2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

