Из Индии в обмен на нефть? Откуда Россия будет импортировать бензин
Игорь Юшков раскрыл НСН, что в Китае и Индии есть избыточные мощности по производству нефтепродуктов, так что эти страны готовы выручить Россию в первую очередь.
Россия будет закупать бензин и нефтепродукты прежде всего из Индии, так как сотрудничество в этой области у России с индусами уже хорошо налажено. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Россия контактирует с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в конце минувшей недели в кулуарах съезда «Единой России» вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают импорт топлива как один из ключевых инструментов стабилизации внутреннего рынка. Юшков раскрыл, как Россия будет восполнять поставки бензина на рынке.
«Видимо, речь идет про Индию, потому что в законодательство уже внесли изменения, которые создадут условия для этого импорта и для того, чтобы еще и цены не выросли. Речь идет о демпфере на импортное топливо, то есть на индийском рынке будут отслеживать цены. Так как индийское топливо дороже, чтобы оно у нас не выросло до их уровня, государство из бюджета будет компенсировать нефтяным компаниям разницу в ценах между теми, которые есть сейчас, и той, что есть на индийском рынке. Это временная мера, пока наши НПЗ не смогут полностью удовлетворять весь спрос. В Индии будут назначены компании-специмпортеры, тем более, что у Роснефти есть акции в одном из индийских нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому есть некий синергический эффект – мы поставляем туда нефть, а от них будем получать бензин», - рассказал он.
При этом Юшков раскрыл, что есть возможность поставок и из Китая, однако логистически Индия сейчас подходит больше.
«В перспективе поставки могут осуществляться и из Китая. Потому что и в Индии, и в Китае есть избыточные мощности по производству нефтепродуктов, и, соответственно, есть потребность продавать бензин. Просто с Индией транспортное плечо будет короче, потому что нам нефтепродукты, бензин, нужны прежде всего в европейской части России. Поэтому, скорее всего, бензин будут танкерами доставлять либо на Черное море, либо на Балтийское море. В южных регионах как раз повышенный спрос. А из Китая это, скорее, более актуально для сибирских регионов и Дальнего Востока, но там сейчас нет такого дефицита», - подытожил он.
Ранее стало известно, что на фоне топливного кризиса в России могут пойти на снижение стандартов для бензина и дизтоплива до «Евро-2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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