Истерия и инфраструктура: Почему рухнул спрос на Байкал

Падающий спрос на внутренний туризм удастся нормализовать, когда закончится паника из-за дефицита топлива, сказала НСН Татьяна Ракулова.

Спрос на отдых на Байкале падает из-за того, что это дорогое направление, где нет качественной инфраструктуры, конкуренцию ему составляют не менее живописные Камчатка, Карелия и Дагестан. Об этом НСН заявил глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

Байкал теряет туристов из-за непогоды и взвинченных цен на отдых — спрос сократился почти на треть, пишет Baza. Стоимость авиабилетов постоянно растет, и по сравнению с прошлым летом ценник на рейсы из Москвы и Петербурга увеличился на 20%. Так, перелет для семьи обходится примерно в ту же сумму, что и полноценный отпуск в других регионах или даже за границей. По словам Ракуловой, несмотря на отсутствие качественной инфраструктуры, Байкал никогда не был дешевым направлением.

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«Байкал всегда был дорогим направлением, при том, что там нет хорошей туристической инфраструктуры, где можно качественно и элитно отдохнуть, хотя ее можно было бы создать. В России много мест с не менее красивой природой — Камчатка, Карелия, Дагестан. При этом Байкал даже летом очень холодный. Туда едут специфические люди, которые изучают нашу страну. Отмечу, что в основном туризм пострадал из-за украинских диверсий на юге России, но там пошел процесс перераспределения турпотоков. Люди едут в Адлер, в Сочи, часть внутреннего туризма оттянула на себя Абхазия. Но люди в любом случае едут на Черное море, потому что это полезно для здоровья. В мире все время повышается уровень качества сервиса. Сейчас даже в Чечне замечательные четырехзвездочные отели с бюджетными ценами», — сказала Ракулова.

Собеседница НСН также добавила, что на туристический сезон негативно влияет паника из-за дефицита топлива.

«У нас ментально достаточно тревожные люди. Мы помним, как все запасались гречкой и туалетной бумагой в пандемию, сейчас люди пытаются запастись бензином в больших количествах, так, что даже пришлось вводить ограничения. В периоды, когда у нас сильная и непонятная истерия, расслабиться не получается; чтобы поехать на отдых, надо находиться в определенном ментальном состоянии. В периоды истерии действительно просаживается туризм. Но я надеюсь, что в ближайшее время паника закончится, все поймут, что топливо и нефть в стране есть, тогда все нормализуется. Все предыдущие волны неоправданной паники достаточно быстро сходили на нет», — отметила эксперт.

В заключение Ракулова отметила, что отмен броней сейчас не наблюдается, равно как и бума продаж.

«Отмена броней нет, как нет и бума продаж. Люди взяли паузу по выбору направления и времени на отпуск тоже. Остается надеяться, что сезон все-таки в целом будет удачным», — подытожила она.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что о нехватке гостиниц на фоне роста внутреннего турпотока в России говорят последние пять лет, однако в 2026 года проблема стоит менее остро, поскольку с учетом курса рубля зарубежные направления обходятся дешевле. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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