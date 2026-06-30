Спрос на отдых на Байкале падает из-за того, что это дорогое направление, где нет качественной инфраструктуры, конкуренцию ему составляют не менее живописные Камчатка, Карелия и Дагестан. Об этом НСН заявил глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

Байкал теряет туристов из-за непогоды и взвинченных цен на отдых — спрос сократился почти на треть, пишет Baza. Стоимость авиабилетов постоянно растет, и по сравнению с прошлым летом ценник на рейсы из Москвы и Петербурга увеличился на 20%. Так, перелет для семьи обходится примерно в ту же сумму, что и полноценный отпуск в других регионах или даже за границей. По словам Ракуловой, несмотря на отсутствие качественной инфраструктуры, Байкал никогда не был дешевым направлением.