Исследование: Россияне не хотят платить за концерты ИИ-артистов
Технологии не смогут заменить живое выступление артиста, уверены большинство россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса Ticketland.
Большинство респондентов считают, что концерты с цифровыми артистами займут некую нишу, однако не станут массовым явлением. По мнению малой части опрошенных, ИИ-выступления останутся лишь экспериментами. При этом 4% россиян прогнозируют успех и популярность такого формата.
Почти все респонденты заявили, что стоимость билета на концерт виртуального артиста должна быть ниже, чем на стандартное выступление. Большинство граждан в принципе не готовы платить за подобные мероприятия. При этом каждый пятый может заплатить не более 3000 рублей, 5% — не более 5000 рублей.
Россияне также рассказали о причинах, которые могут оттолкнуть их от посещения концерта с ИИ-музыкантами. Респонденты упомянули искусственность мероприятия, неэтичность использования образа, высокую цену билета, сомнение в качестве, недостаточную информированность о формате.
Чуть больше половины россиян не интересуют эксперименты с цифровыми артистами. Примерно треть допускают, что такие мероприятия могут быть привлекательными при наличии и реальных, и виртуальных персонажей. Почти каждый второй считает неэтичным концерты с голограммами ушедших из жизни музыкантов.
Кроме того, Ticketland выяснил, что россияне могут пойти на выступление сгенерированного артиста, если в нем принимают участие настоящие люди или стоимость билета будет доступной.
Ранее глава Союза театральных деятелей Владимир Машков заявил в беседе с НСН, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить актеров в театре, поскольку живого артиста не заменит никто и естественное всегда победит искусственное.
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