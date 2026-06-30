В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки
30 июня 202617:26
Юлия Савченко
Обломки БПЛА рухнули на крышу многоэтажного дома в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
Инцидент произошел в Прикубанском округе.
«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», - написал градоначальник на платформе «Макс».
На месте ЧП находятся специальные и оперативные службы.
Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края в результате падения обломков дронов ВСУ были повреждены несколько домов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Истерия и инфраструктура: Почему рухнул спрос на Байкал
- В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки
- Греф: ЕГЭ отыграл свою роль
- Ответственность артиста? Кто виноват в плохом звуке на сольнике Шнурова
- «Мечтают о 200 тысячах!»: В SuperJob высмеяли расчеты средней зарплаты москвичей
- Фельдмаршал и Турандот: Почему спектакли Панкова получают одну премию за другой
- Депутат Соболев: В буферную зону РФ войдут Одесская и Николаевская области
- Адвокат назвала способы добиться встреч с детьми для родителя, проживающего отдельно
- Михалков анонсировал взимание процента от проката зарубежного кино
- Решетников: Зумеров сложно вовлекать в занятость