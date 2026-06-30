В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки

Обломки БПЛА рухнули на крышу многоэтажного дома в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

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Инцидент произошел в Прикубанском округе.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», - написал градоначальник на платформе «Макс».

На месте ЧП находятся специальные и оперативные службы.

Ранее в Славянске-на-Кубани Краснодарского края в результате падения обломков дронов ВСУ были повреждены несколько домов.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодар

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