Польша отказалась передавать Украине МиГ-29
30 июня 202617:50
Юлия Савченко
Вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 из Польши больше не рассматривается. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чернецкая, пишет РИА Новости.
Ранее в Польше заявляли о готовности передать самолеты в обмен на имеющиеся у Киева технологии дронов.
«То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Условия с самого начала были ясные», — отметила замминистра.
По ее словам, до обмена не дошло, и этой темы больше нет.
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