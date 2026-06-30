Польша отказалась передавать Украине МиГ-29

Вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 из Польши больше не рассматривается. Об этом сообщила заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чернецкая, пишет РИА Новости.

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Ранее в Польше заявляли о готовности передать самолеты в обмен на имеющиеся у Киева технологии дронов.

«То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Условия с самого начала были ясные», — отметила замминистра.

По ее словам, до обмена не дошло, и этой темы больше нет.

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ФОТО: РИА Новости
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