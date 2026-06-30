Польша отказалась передавать Украине МиГ-29

Ранее в Польше заявляли о готовности передать самолеты в обмен на имеющиеся у Киева технологии дронов.

«То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Условия с самого начала были ясные», — отметила замминистра.

По ее словам, до обмена не дошло, и этой темы больше нет.

