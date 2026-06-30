Греф: ЕГЭ отыграл свою роль
Единый государственный экзамен уже отыграл свою роль. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
По мнению банкира, сегодня следует «принципиально по-другому» учить детей.
«ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль», – цитирует Грефа РИА Новости.
Как отметил глава Сбербанка, необходимо научить ребят думать, создавать для них разнообразие контекста и развивать когнитивную сложность.
Ранее аналитик данных Координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков в беседе с «Известиями» предупредил, что мошенники в преддверии периода сдачи ЕГЭ начали активно атаковать школьников. По его словам, одна из схем обмана - продажа ответов на задания экзамена.
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