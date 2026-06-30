Ответственность артиста? Кто виноват в плохом звуке на сольнике Шнурова
Евгений Финкельштейн заявил НСН, что нанять хорошего звукорежиссёра стоит больших денег, а Андрей Рыжков напомнил, что стадион сам по себе худшее место для прослушивания музыки.
Сделать хороший звук на стадионе стоит больших денег, это в первую очередь ответственность артиста и его команды, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Зрители сольного концерта лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который дал его впервые с 2022 года, собрав «Лукойл-Арену», остались недовольны звукорежиссером. Судя по комментариям в соцсетях, на концерте артиста было слышно далеко не всем. Финкельштейн рассказал, от чего на самом деле зависит хороший звук — и почему дело тут вовсе не в организаторах..
«Ну, это опыт. Звук зависит не от организатора, а от звукорежиссёра и самого артиста. Вообще всё, что касается звука, зависит от артиста. На площадке должен быть серьёзный звукорежиссёр, который должен просчитать давление на каждое место, сделать абсолютно правильный звук. Я тоже один раз посещал группу "Ленинград" на "Газпром Арене". Честно говоря, я тоже ничего не слышал. Когда мы, например, делали концерт с Егором Кридом, мы разрабатывали специальную систему, чтобы было слышно всем. Это большой проект, его нужно заказывать, это достаточно дорого. Но, опять же, для Крида это было очень важно. Это было достаточно дорого, но это того стоило, потому что было слышно везде, и даже на "Газпром Арене"», — рассказал он.
Также собеседник НСН признался, что сегодня в России крайне мало хороших звукорежиссеров, и привел в пример профессиональную работу звукорежиссера рокера Роджера Уотерса.
«Мы как‑то делали концерт на Дворцовой площади, а там всегда из‑за колонн и стенок звук отражается. И всегда было тяжело. Но когда приехал Роджер Уотерс (основатель легендарной рок‑группы Pink Floyd. — Прим. НСН) со звукорежиссёром, то они за три дня всё обошли, всё рассчитали, так что потом было ощущение, будто ты сидишь и слушаешь музыку в наушниках. Всё‑таки это отношение к зрителям. Честно говоря, у нас очень мало в стране хороших звукорежиссёров. У нас стадионная история стала работать только в последние несколько лет. Кто‑то ругает площадку, но я могу сказать, что дело совершенно не в стадионе. Это работа звукорежиссёров и техническое задание, которое выставляет артист промоутеру», — подытожил он.
В свою очередь звукорежиссер, музыкальный продюсер Андрей M Clis Рыжков заявил НСН, что странно ждать от стадионов хорошего звука.
«Звук на стадионах всегда «не очень», потому что это не место, где нам привычно слушать музыку. Стадион, в сухом остатке, худшее место для звука, как физического явления. Так что "налажать" тут могли только учителя физики в школе тех, кто ожидал на стадионе аудиофильского эталонного звука», — сыронизировал он.
Ранее Финкельштейн заявил НСН, что падение продаж билетов затронуло всех артистов, главным образом это связано с перебоями в авиасообщениями и с ростом НДС.
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