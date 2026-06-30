Сделать хороший звук на стадионе стоит больших денег, это в первую очередь ответственность артиста и его команды, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Зрители сольного концерта лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который дал его впервые с 2022 года, собрав «Лукойл-Арену», остались недовольны звукорежиссером. Судя по комментариям в соцсетях, на концерте артиста было слышно далеко не всем. Финкельштейн рассказал, от чего на самом деле зависит хороший звук — и почему дело тут вовсе не в организаторах..

«Ну, это опыт. Звук зависит не от организатора, а от звукорежиссёра и самого артиста. Вообще всё, что касается звука, зависит от артиста. На площадке должен быть серьёзный звукорежиссёр, который должен просчитать давление на каждое место, сделать абсолютно правильный звук. Я тоже один раз посещал группу "Ленинград" на "Газпром Арене". Честно говоря, я тоже ничего не слышал. Когда мы, например, делали концерт с Егором Кридом, мы разрабатывали специальную систему, чтобы было слышно всем. Это большой проект, его нужно заказывать, это достаточно дорого. Но, опять же, для Крида это было очень важно. Это было достаточно дорого, но это того стоило, потому что было слышно везде, и даже на "Газпром Арене"», — рассказал он.

Также собеседник НСН признался, что сегодня в России крайне мало хороших звукорежиссеров, и привел в пример профессиональную работу звукорежиссера рокера Роджера Уотерса.