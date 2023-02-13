Депутат Швыткин опроверг обсуждение в ГД второй волны мобилизации

В Госдуме не обсуждают вторую волну мобилизации россиян, заявил зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

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«В Госдуме возможность второй волны частичной мобилизации не обсуждается», - цитирует Швыткина РИА Новости.

Ранее, как сообщает НСН, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной информации о второй волне мобилизации.

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Швыткин считает, что подобные слухи появились на фоне сообщения посольства США в России с предложением к американцам покинуть Россию. Парламентарий отметил, что «подобные заявления носят агрессивный, провокационный характер».

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. В зону СВО пизывали больше трехсот тысяч человек. В конце октября частичная мобилизация была завершена.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ГосдумаВоенная ОперацияМобилизация
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